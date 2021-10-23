

«Свободу Мише» - в Батуми проходит многотысячная акция оппозиции

23.10.2021 19:56





В Батуми проходит многотысячная акция оппозиции под лозунгом «Борьба до победы». У участников баннеры - «Вместе за свободу и перемены», «Свободу Мише».



К участникам акции обратился кандидат в мэры Батуми от «Национального движения» Георгий Киртадзе и отметил, что оппозиция должна победить во втором туре выборов в самоуправление.



По его словам, оппозиция уже имеет многопартийное большинство в Батумском сакребуло и эту победу нужно довести до конца.



«…Дело чести для всех патриотов, живущих в этой стране, независимо от их политических взглядов или партийной принадлежности - чтобы третий президент Грузии не был политическим заключенным. Михеил Саакашвили должен быть последним политическим заключенным в этой стране. Это главное, то изменение, которое поддержал народ, в том числе на выборах в Батуми 2 октября. Для меня невероятная честь и ответственность то, что произошло 2 октября в Батуми, мы все вместе смогли и в этой несправедливой, беспощадной борьбе победили «Грузинскую мечту»», - заявил Георгий Киртадзе.



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