

Спустя 9 лет открылась правда о тюремных кадрах, стоивших партии Саакашвили власти

28.10.2021 16:33





Летом 2012 года, в самый канун выборов, распространились видео-кадры, на которых якобы было изображено изнасилование заключенного. Эти материалы тогда сыграли роковую роль для правящей тогда партии "Единое национальное движение" и президента Саакашвили.



Несмотря на неоднократные попытки доказать, что эти кадры являются вымышленными, народ Грузии до сих пор верит, что все это действительно происходило.



Группа журналистов-расследователей нашла исполнителя главной роли в этой постановке - бывшего тогда заключенным Гию Казаришвили. Он то все и рассказал.



Казаришвили описал, как он сыграл роль изнасилования в видео, который срежиссировал Ладо Бедукадзе - тогда сотрудник пенитенциарного учреждения. Дело касается только эпизода с веником, который вот уже 9 лет является главным символом политических заявлений «Грузинской мечты».



С меня спустили спортивные брюки, нижнее белье не снимали, вложил между ног веник и сфотографировали», - говорит заключенный. Следует отметить, что съемка была проведена на фоне камеры №5 - избирательного номера правящей тогда партии ЕНД.



Гия Казаришвили дал интервью редактору «Хроника Плюс» Элисоо Киладзе. По словам Киладзе, на самом деле камеры №5 не существует, и заключенный это подтвердил.



«Мы все подозревали, что сцена изнасилования веником, которую предложил Ладо Бедукадзе, и которая в реальности в 2012 году изменила политический ландшафт и привела к власти «Грузинскую мечту», была постановочной, но у нас не было документальных подтверждений этого. Он сел и рассказал, что эта сцена, которая повергла нас в стресс – поставлена, Ладо Бедукадзе снял несколько дублей, чтобы сцена с веником получилась бы такой впечатляющей, после нескольких дублей он выбрал лучший вариант и предложил его в качестве пыток и бесчеловечного обращения. Никакой камеры №5 не существует, он сидел в пятнадцатой камере, и это тоже было частью инсценировки Бедукадзе и российской спецоперации. На самом деле изнасилования веником не было», - говорит Элисо Киладзе.





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