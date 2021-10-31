

Международные наблюдатели оценивают выборы в Грузии: поляризация и оскорбительная риторика

31.10.2021 20:29





Второй тур местных выборов в Грузии в целом был конкурентным, однако растущая поляризация, неравные возможности, негативная риторика и обвинения в запугивании избирателей продемонстрировали необходимость дальнейших реформ. Об этом говорится в предварительном отчете совместной наблюдательной миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Европейского парламента (ЕП).



30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.



«Хотя эти выборы были хорошо организованными и прозрачными, имелся ряд недостатков, которые стали очевидны в преддверии второго тура, поскольку тон политических дебатов становился все более конфронтационным, продолжались заявления о давлении и запугивании», — сказал главы наблюдательской миссии ОБСЕ/БДИПЧ Альберт Джонсон на пресс-конференции в Тбилиси 31 октября.



Растущая поляризация и оскорбительная риторика



В отчете подчеркивается, что перед вторым туром выборов местным проблемам стало уделяться меньше внимания — политики все больше говорили о национальных вопросах. По оценке ОБСЕ/БДИПЧ, это породило «ожесточенную политическую конкуренцию, усиление поляризации и еще более оскорбительную риторику».



«Мы еще раз стали свидетелями того, что национальная политика и окружающая ее агрессия преобладали над местными проблемами, что затрудняло избирателям формирование подлинного понимания политики, представленной кандидатами», — сказала руководитель делегации Европарламента на выборах Инесе Вайдере.



Наблюдатели также отметили продолжающиеся обвинения в запугивании и давлении на избирателей, включая угрозы увольнения. Одновременно они указывают, что правящая партия «Грузинская мечта» «снова получила неправомерное преимущество», поскольку после первого тура выборов объявлено было о планируемых государственных инвестициях и новых социальных программах.



Медиа-среда



Перед вторым туром выборов поляризация была характерна и для медиа-среды: «многие частные телеканалы либо выражали явную поддержку правящей партии, либо негативно освещали оппозицию, либо наоборот». В ОБСЕ/БДИПЧ указывают, что политика и вопросы, которые действительно интересуют местное население, мало освещались, «что ограничивало возможность избирателей сделать осознанный выбор».



Организационные вопросы и процедуры



Обеспокоенность наблюдателей вызывает «предвзятость избирательных комиссий на более низком уровне». Сам день голосования, как отмечают в ОБСЕ/БДИПЧ, прошел спокойно, «хотя были случаи взаимных провокаций сторонников политических партий за пределами избирательных участков». Наблюдатели положительно оценили процедуру открытия и голосования на большинстве избирательных участков, однако высказали озабоченность практикой, «когда представители организаций-наблюдателей выступают в качестве сторонников партии и временами вмешиваются в процесс».



«Выборы прошли спокойно и хорошо, а административный персонал хорошо обучен и проинструктирован. Я искренне благодарю многих грузинских женщин, которые работали в комиссиях, где они представляли подавляющее большинство сотрудников. В то же время очень немногие кандидаты были женщинами, и я ожидаю и надеюсь, что это изменится в будущем», — сказала Инесе Вайдере.



За выборами 30 октября наблюдали 149 международных наблюдателя из 31 страны, в том числе 142 эксперта БДИПЧ и семь наблюдателей от Европарламента.



Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения» стала Цаленджиха.



ЦИК Грузии объявил второй тур состоявшимся, но оппоненты властей не спешат признавать поражение. Они заявляют, что не смирятся с украденными выборами и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.



Первый тур муниципальных выборов состоялся в Грузии 2 октября. Тогда правящая «Грузинская мечта» собрала почти половину голосов, получив 46,74% по партийным спискам. Кроме того, в первом же туре кандидаты ГМ одержали победу на выборах мэров 44 муниципалитетов.



«Единое национальное движение» вышло на второе место, получив 30,7% голосов. Несмотря на то, что ни один из кандидатов в мэры от ЕНД не смог одержать победу, оппозиция сочла итоги выборов 2 октября своим достижением, пообещав дать бой партии власти во втором туре.





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