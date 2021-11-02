

Мелия: Акция у тюрьмы в Рустави продолжится, пока мы не освободим Саакашвили из когтей злой власти

02.11.2021 15:37





Акция у тюрьмы в Рустави будет продолжаться до тех пор, пока мы не получим конкретного результата и не освободим президента Саакашвили из этих когтей, называемых когтями злой власти, - об этом заявил журналистам председатель «Национального движения» Ника Мелия, говоря об акции протеста.



По его словам, Грузия начинает справедливый протест.



«Самое большое преступление, когда отбираете у гражданина Грузии выбор. Объявляете проигравших победителями и наоборот. Это не может остаться и не останется без ответа! Да, Грузия начинает протест, справедливый протест. Он начинается сегодня в Батуми, мы ждем батумцев и не только батумцев в 17:00, на территории у правительства Аджарии. Также у тюрьмы в Рустави в 18:00 ждем население, которое встревожено судьбой Михеила Саакашвили, встревожено покушением на убийство третьего президента.



Акция у тюрьмы в Рустави будет продолжаться до тех пор, пока мы не получим конкретного результата и не освободим президента Саакашвили из этих когтей, называемых когтями злой власти и которая решила, чтобы президента Саакашвили не было в живых», - отмечает Мелия.



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