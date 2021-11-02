|
|
|
Мелия: Акция у тюрьмы в Рустави продолжится, пока мы не освободим Саакашвили из когтей злой власти
02.11.2021 15:37
Акция у тюрьмы в Рустави будет продолжаться до тех пор, пока мы не получим конкретного результата и не освободим президента Саакашвили из этих когтей, называемых когтями злой власти, - об этом заявил журналистам председатель «Национального движения» Ника Мелия, говоря об акции протеста.
По его словам, Грузия начинает справедливый протест.
«Самое большое преступление, когда отбираете у гражданина Грузии выбор. Объявляете проигравших победителями и наоборот. Это не может остаться и не останется без ответа! Да, Грузия начинает протест, справедливый протест. Он начинается сегодня в Батуми, мы ждем батумцев и не только батумцев в 17:00, на территории у правительства Аджарии. Также у тюрьмы в Рустави в 18:00 ждем население, которое встревожено судьбой Михеила Саакашвили, встревожено покушением на убийство третьего президента.
Акция у тюрьмы в Рустави будет продолжаться до тех пор, пока мы не получим конкретного результата и не освободим президента Саакашвили из этих когтей, называемых когтями злой власти и которая решила, чтобы президента Саакашвили не было в живых», - отмечает Мелия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна