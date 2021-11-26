

«Европейская Грузия» предлагает 10-пунктный план по выходу из политического кризиса

26.11.2021 16:10





Партия «Европейская Грузия» предлагает общественности план из 10 пунктов по выводу страны из политического кризиса. План предусматривает проведение досрочных парламентских выборов, прекращение политических преследований и т. д.



Оптимальным выходом из тяжелейшего кризиса, в котором оказалась страна, станет проведение досрочных выборов и поражение режима на этих выборах;



Ложными и вредоносными являются утверждения, что выборов не существует и добиться изменений можно только другим путем. Это вызывает чувство безнадежности среди избирателей;



Ложными, нелогичными и вредоносными являются утверждения, что прекращение политических преследований, в частности освобождение Саакашвили, является предпосылкой поражения режима. В действительности все наоборот: путь по прекращению с политическими преследованиями пролегает через ослабление Иванишвили;



Ложным и вредоносным является установление крайних сроков, когда режиму будет положен конец, и, в целом, создание нереалистичных ожиданий. Чувство безнадежности в обществе подпитывает режим;

Ложны и вредоносны действия оппозиции с мессианским и этнорелигиозным популизмом, в том числе в попытке заручиться политической поддержкой Патриархии. Такое соперничество с режимом Иванишвили принципиально неприемлемо и прагматично контрпродуктивно;



Принуждение авторитарного режима к проведению досрочных выборов, а затем к его поражению на этих выборах за неимением простого большинства требует еще более широкого большинства [оппозиции]. А смена власти не через выборы требует еще большую поддержку и готовность значительной части к перманентным протестам;



Для того, чтобы требование о досрочных выборах получило широкую поддержку населения и в то же время разъяснило Западу серьезность кризиса, оппозиция должна прекратить симуляцию демократического процесса в нелегитимном парламенте;



Если парламент до конца года не утвердит конституционные поправки, оппозиция должна покинуть его. Без этого шага протест не сможет быть последовательным. Для нас непоследовательность делает невозможной координацию протестных действий с оппозицией;



Политическую повестку дня оппозиции следует расширить, включив в нее вопросы, которые напрямую затрагивают наших граждан в условиях неуправляемой пандемии и катастрофического роста цен на жизненно важные продукты;

Жизненно важно, чтобы оппозиция действовал

а, руководствуясь западными ценностями и демократической повесткой дня. Это также будет предпосылкой для усиления западного давления на этот режим.



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