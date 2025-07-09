Фракция Европарламента, поддерживающая «Грузинскую мечту», выступила против членства Грузии в ЕС

09.07.2025 12:25





Политическая группа Европарламента «Европа суверенных наций» (ЕСН), известная своей риторикой в ​​поддержку «Грузинской мечты», инициировала поправку в проект резолюции Европарламента, согласно которой Европарламент должен выступить против вступления Грузии в Евросоюз «ради уважения к суверенитету страны».



Авторами поправки, представленной от имени ESN, являются словацкий депутат Европарламента Милан Урик из крайне правого «Движения за республику», Сара Кнафо из французской партии «Реконкиста» Эрика Земмура, а также Александр Селл из «Альтернативы для Германии».



9 июля Европейский парламент проголосует по резолюции по Грузии.



В документе говорится, что Европарламент не признает правительство «Грузинской мечты». Кроме того, в проекте резолюции подчеркивается необходимость введения санкций против Бидзины Иванишвили и его семьи, а также руководителей правительства и других лиц, ответственных за отход от демократии в стране.



Также в резолюции обсуждаются давление на гражданское общество в Грузии, преследование деятелей оппозиции и прошедшие в этом году местные выборы.





Какие поправки в резолюцию инициировала «Европа суверенных наций»?



• ЕСН признает решение правительства Грузии приостановить процесс вступления в ЕС как законное выражение национального суверенитета перед лицом внешнеполитического давления;

• ЕСН уважает пересмотр Грузией своих стратегических партнерств, направленных на защиту конституционного строя и национальных интересов страны;

• ЕСН призывает ЕС уважать конституционный строй Грузии и ее право самостоятельно определять формы реализации соглашения об ассоциации без предварительынх политических условий;

• ЕСН поощряет ЕС пересмотреть подход к расширению в связи с последними событиями в Грузии и отмечает, что лучше отойти от автоматической модели расширения и перейти к формату соглашений о стратегическом партнерстве, которые уважают суверенитет и уникальность стран-партнеров;

• ЕСН уважает результаты парламентских выборов, прошедших в октябре 2024 года, и считает их выражением демократической воли грузинского народа.

• ЕСН признает необходимость для Грузии поддерживать прагматические отношения с соседними государствами, чтобы защитить стабильность в регионе и национальные интересы.





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