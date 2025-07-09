|
|
|
В Батуми в результате ДТП погиб сотрудник муниципальной инспекции
09.07.2025 21:56
В Батуми на улице Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, которое завершилось трагически. По словам очевидцев, столкнулись мопед и автомобиль муниципальной инспекции, в результате чего один человек получил травмы.
На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи, пострадавший был доставлен в клинику.
В муниципальной инспекции Батуми изначально заявили, что их сотрудник не сталкивался ни с кем, а причиной инцидента стало внезапное ухудшение его состояния здоровья. Аналогичную информацию предоставило и Министерство внутренних дел.
Представители муниципальной инспекции уточняют, что их сотрудник скончался в медицинском учреждении.
Также в Батуми на улице Руставели легковой автомобиль сбил двух пешеходов. Пострадавшие — женщины, гражданки иностранного государства. Инцидент произошёл 8 июля.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, по факту начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии, которая касается нарушения правил эксплуатации или движения транспортного средства.
Пострадавшие были доставлены в клинику.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна