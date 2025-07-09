В Батуми в результате ДТП погиб сотрудник муниципальной инспекции

09.07.2025 21:56





В Батуми на улице Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, которое завершилось трагически. По словам очевидцев, столкнулись мопед и автомобиль муниципальной инспекции, в результате чего один человек получил травмы.



На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи, пострадавший был доставлен в клинику.



В муниципальной инспекции Батуми изначально заявили, что их сотрудник не сталкивался ни с кем, а причиной инцидента стало внезапное ухудшение его состояния здоровья. Аналогичную информацию предоставило и Министерство внутренних дел.



Представители муниципальной инспекции уточняют, что их сотрудник скончался в медицинском учреждении.



Также в Батуми на улице Руставели легковой автомобиль сбил двух пешеходов. Пострадавшие — женщины, гражданки иностранного государства. Инцидент произошёл 8 июля.



Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, по факту начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии, которая касается нарушения правил эксплуатации или движения транспортного средства.



Пострадавшие были доставлены в клинику.





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