ЕСПЧ признал ответственность РФ за катастрофу «Боинга» в 2014 году

09.07.2025 21:18





Европейский суд по правам человека принял решение по четырём межгосударственным жалобам, поданным Украиной и Нидерландами против России в связи с многочисленными нарушениями прав человека в Украине до и после широкомасштабного вторжения в страну 24 февраля 2022 года, а также с катастрофой в 2014 году малайзийского «Боинга» над Донбассом, сбитого, как ранее установил суд в Нидерландах, из российской установки «Бук».



Четыре жалобы — три поданные Украиной и одна со стороны Нидерландов — были объединены в одно производство. Они касаются нарушений прав человека с начала вооружённого конфликта в Донбассе в 2014 году, незаконного перемещения украинских детей в Россию, также начиная с 2014 года, обстоятельств катастрофы «Боинга» 17 июля 2014 года, а также грубых нарушений прав человека после вторжения 2022 года.



Суд признал «массовый и системный» характер нарушений прав со стороны России на оккупированных территориях Украины, включая убийства гражданских лиц и пленных, пытки, незаконное лишение свободы, вывоз украинских детей, подавление украинской идентичности. Это первый случай, когда международный суд признал Москву ответственной за нарушения прав человека с момента полномасштабного вторжения в 2022 году, отмечает Associated Press.



Касаясь катастрофы рейса MH17, жертвами которой стали 298 человек, ЕСПЧ отметил, что «Боинг» был сбит из российской установки «Бук», и Россия несёт ответственность за то, что это стало возможным. Представители родственников жертв назвали это важным шагом — впервые международный суд установил ответственность России.



Решение суда пока не опубликовано, однако его вынесение транслировалось в прямом эфире.



Москва не признаёт юрисдикцию ЕСПЧ и не исполняет решения суда, вынесенные после марта 2022 года, когда Россию исключили из Совета Европы. Последнее решение суда в Москве пока не комментировали.



Самолёт «Боинг-777», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года ракетой «Бук» российского производства, выпущенной с территории на востоке Украины, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами. Как установил суд в Нидерландах, установка «Бук» была доставлена с территории России. Кто конкретно отдавал приказ, пока не установлено. Россия отрицает какую-либо причастность к катастрофе.





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