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Пашинян и Алиев 10 июля проведут переговоры в Абу-Даби


09.07.2025   21:25


10 июля в Абу-Даби состоится двусторонняя встреча лидеров Армении и Азербайджана – Никола Пашиняна и Ильхама Алиева – в рамках мирного процесса между двумя странами.

Как сообщает армянская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян, Никол Пашинян сегодня отправляется с рабочим визитом в Объединённые Арабские Эмираты. На 9 июля в Абу-Даби запланирована его встреча с президентом ОАЭ – шейхом Мохаммедом бин Зайдом Аль Нахайяном.

О предстоящей встрече с президентом ОАЭ сообщила и пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Лидеры Армении и Азербайджана встречались в мае в столице Албании Тиране. После переговоров официальный Ереван сообщил лишь, что «обе стороны подчеркнули важность согласования текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном». Стороны обсудили текущую ситуацию и подчеркнули необходимость продолжения процесса, ведущего к подписанию соглашения.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что «довольно скоро» будет подписано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном.

Некоторые СМИ также сообщили, что США якобы предложили ввести американского оператора для контроля транспортных коммуникаций между двумя странами.


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