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В Гурийском регионе выявлено 19 зон повышенного риска – больше всего в Чохатаури
09.07.2025 22:19
Согласно Геологическому бюллетеню за 2024 год, геологические стихийные процессы остаются серьёзным вызовом для региона Гуриа.
Документ был составлен в 2024 году и содержит прогнозы на 2025 год, поэтому следует отметить, что в нём не отражена стихийная катастрофа, произошедшая в феврале 2025 года в Западной Грузии, которая особенно сильно затронула регион Гуриа.
Согласно бюллетеню, десятки склонов, населённых пунктов и деревень попадают в зоны оползневой угрозы — в том числе активной. Стихийные риски характерны для всех трёх муниципалитетов региона: Озургети, Ланчхути и Чохатаури.
Лидером по количеству зон высокого риска стал муниципалитет Чохатаури — здесь выявлено 7 таких зон. В Озургети и Ланчхути — по 6 зоны.
Зоны высокого риска (по данным 2024 года)
Муниципалитет Озургети:
• Бахви
• Квемо Бахви
• Двабзу
• Склоны Гурианти
• Супса / Шрома
Муниципалитет Ланчхути:
• Чолобарги
• Мачхварети
• Хребет Саирми
• Григолети
• Джуруквети
• Земо Акети
Муниципалитет Чохатаури:
• Бахмаро
• Земо Амаглеби
• Шуамаглеби
• Склоны Зоти
• Квемо Насакирали
• Хидистави
• Кохнари / Бабани
Зоны среднего риска
Муниципалитет Озургети:
• Окрестности Супсы – склоны находятся в динамике, однако в данный момент оползневые процессы относительно стабильны. Рекомендуется регулярный мониторинг.
Муниципалитет Ланчхути:
• Григолети – вблизи побережья наблюдаются эрозионные процессы и перемещение песка, что в перспективе может представлять угрозу для жилых зон.
• Склоны окрестных сёл – в некоторых местах зафиксированы признаки микроскольжений, однако уровень риска остаётся низким.
Муниципалитет Чохатаури:
• Склоны Зоти – это структурно сложные участки, на которых периодически происходят сдвиги и нарушения горных пород.
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