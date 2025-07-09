В Гурийском регионе выявлено 19 зон повышенного риска – больше всего в Чохатаури

09.07.2025 22:19





Согласно Геологическому бюллетеню за 2024 год, геологические стихийные процессы остаются серьёзным вызовом для региона Гуриа.



Документ был составлен в 2024 году и содержит прогнозы на 2025 год, поэтому следует отметить, что в нём не отражена стихийная катастрофа, произошедшая в феврале 2025 года в Западной Грузии, которая особенно сильно затронула регион Гуриа.



Согласно бюллетеню, десятки склонов, населённых пунктов и деревень попадают в зоны оползневой угрозы — в том числе активной. Стихийные риски характерны для всех трёх муниципалитетов региона: Озургети, Ланчхути и Чохатаури.



Лидером по количеству зон высокого риска стал муниципалитет Чохатаури — здесь выявлено 7 таких зон. В Озургети и Ланчхути — по 6 зоны.



Зоны высокого риска (по данным 2024 года)



Муниципалитет Озургети:

• Бахви

• Квемо Бахви

• Двабзу

• Склоны Гурианти

• Супса / Шрома



Муниципалитет Ланчхути:

• Чолобарги

• Мачхварети

• Хребет Саирми

• Григолети

• Джуруквети

• Земо Акети



Муниципалитет Чохатаури:

• Бахмаро

• Земо Амаглеби

• Шуамаглеби

• Склоны Зоти

• Квемо Насакирали

• Хидистави

• Кохнари / Бабани



Зоны среднего риска



Муниципалитет Озургети:

• Окрестности Супсы – склоны находятся в динамике, однако в данный момент оползневые процессы относительно стабильны. Рекомендуется регулярный мониторинг.



Муниципалитет Ланчхути:

• Григолети – вблизи побережья наблюдаются эрозионные процессы и перемещение песка, что в перспективе может представлять угрозу для жилых зон.

• Склоны окрестных сёл – в некоторых местах зафиксированы признаки микроскольжений, однако уровень риска остаётся низким.



Муниципалитет Чохатаури:

• Склоны Зоти – это структурно сложные участки, на которых периодически происходят сдвиги и нарушения горных пород.





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