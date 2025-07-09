Правительство Аджарии потратит почти 300 000 лари на внутренний ремонт своих зданий

09.07.2025 22:08





Аппарат правительства Аджарии объявил тендер на сумму 293 000 лари для проведения внутренних ремонтных работ в двух административных зданиях в Батуми. Речь идёт о зданиях на улице Константине Гамсахурдия №9 (где расположен кабинет главы правительства и проходят заседания) и на улице Ахмеда Мелашвили №26.



Согласно тендерной документации, ремонт должен проводиться поэтапно, без приостановки повседневной деятельности ведомства. Подрядчику предстоит собственными силами освободить офисные помещения от мебели (без её повреждения) и по окончании работ вернуть всё в исходное состояние.



Работы включают столярные и кровельные работы, замену напольных и настенных покрытий, покраску, установку стеклопакетов, электромонтаж и прочие строительные задачи.

В здании на ул. Мелашвили основной объём ремонта придётся на помещение для приёма корреспонденции (приём граждан).

В здании на ул. Гамсахурдия будет отремонтировано несколько кабинетов на разных этажах, а также санитарные узлы.



Приём предложений начнётся 15 июля и завершится 18 июля 2025 года. Работы должны быть завершены в течение 120 дней с момента подписания контракта.



На 2025 год в республиканском бюджете Грузии для правительства Аджарии предусмотрено 6 406 500 лари. Из них 2,9 млн лари пойдут на зарплаты 64 сотрудников аппарата, остальные средства — на прочие расходы ведомства.





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