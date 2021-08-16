

Рекомендации по вакцинации беременным во время пандемии COVID-19

16.08.2021 20:08









Во время беременности рекомендуется вакцинация. Вы можете получить вакцину против COVID-19, если вы беременны и старше 18 лет. Получение двух доз вакцины - самый безопасный и эффективный способ



• Будьте подвижны и пейте много жидкости, чтобы снизить риск образования тромбов во время беременности.



• Будьте активны, регулярно занимайтесь зарядкой, для обеспечения здоровой беременности соблюдайте здоровую сбалансированную диету с фолиевой кислотой и витамином D.



• Выполняйте все визиты, предназначенные беременным во время дородовой консультации, за исключением тех случаев, когда вам не рекомендуется этого делать.



• Исследования показывают, что у беременных женщин не больше шансов заразиться COVID - 19 по сравнению с другими здоровыми взрослыми, однако у них несколько повышен риск серьезных заболеваний, которые проявляются при таких осложнениях беременности, как преждевременные роды или мертворождение.



• Около двух третей инфицированных COVID-19 беременных женщин вообще не имеют симптомов, а у большинства беременных женщин, у которых есть симптомы, имеют только легкие симптомы простуды или гриппа. Беременные женщины, инфицированные COVID-19, имеют повышенный риск серьезных заболеваний, особенно в третьем триместре. Беременные женщины должны соблюдать те же указания по COVID-19, что и остальное население страны (например, тестирование или самоизоляция).



• У беременных женщин с симптомами COVID-19 в два раза больше вероятности, что ребенок появится раньше, что подвергает их риску преждевременных родов. Недавние исследования также показали, что у беременных женщин, которым был поставлен диагноз COVID-19 во время родов, больше развивалась пре-эклампсия, они чаще нуждались в экстренном кесаревом сечении, а риск мертворождения был в два раза выше, однако реальный показатель мертворождения остается низким.



• Исследования и недавние публикации показали, что беременные женщины старше 35 лет с BMI 25 и более, а также с такими медицинскими проблемами как высокое кровяное давление и диабет, также подвергались высокому риску серьезных заболеваний и госпитализации в случае необходимости.



Как повлияет COVID-19 на моего ребенка, если у меня подтверждена (диагностирована) инфекция?

Имеющиеся доказательства предполагают, что при наличии вируса маловероятно, что он вызовет проблемы в развитии вашего ребенка, до сих пор пока нет никаких доказательств этого.

Также нет доказательств того, что инфекция COVID-19 на ранних сроках беременности увеличивает вероятность выкидыша.



Как видно, передача COVID-19 от женщины ребенку во время беременности или родов (известная как вертикальная передача) встречается редко. Будет ли новорожденный инфицирован COVID-19, не зависит от метода рождения, выбора питания или того, останутся или нет женщина и ребенок вместе. Важно отметить, что в большинстве упомянутых случаев COVID-19, новорожденные после рождения оставались здоровыми.



Ниже приводятся ответы на самые частые вопросы:



Следует ли мне принимать добавки витамина D?



Всем женщинам во время беременности рекомендовано принимать добавки с витамином D. Имеются данные, что люди с низким уровнем витамина D имеют риск серьезных респираторных осложнений, если у них разовьется COVID-19. Поэтому мы рекомендуем всем беременным женщинам ежедневно принимать по 10 микрограммов витамина D для поддержания здоровья костей и мышц.



Следует ли мне сделать прививку от гриппа?



Всем беременным рекомендуется получить прививку от гриппа, которая безопасна в любом триместре беременности с самых первых недель.



Вакцинация против гриппа особенно важна во время пандемии COVID-19. Некоторые симптомы гриппа, включая озноб, кашель, одышку и усталость, похожи на симптомы COVID-19. Гриппом и COVID-19 можно инфицироваться одновременно, а исследования показывают, что, если обе болезни протекают одновременно, вы можете более серьезно заболеть, чем от одного вируса. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вакцинироваться против гриппа.



Стоит ли планировать беременность во время пандемии COVID-19?



Беременность во время пандемии COVID-19 является вопросом личного выбора.

Вакцинация до беременности поможет предотвратить инфекцию COVID-19 и ее серьезные последствия. Имеющиеся данные предполагают, что маловероятно, что инфицирование вирусом вызовет проблемы с развитием плода.



Могу ли я вакцинироваться от COVID-19 во время грудного вскармливания?



Вакцины COVID-19 рекомендуются кормящим женщинам. Не существует предполагаемого механизма, с помощью которого какой-либо ингредиент вакцины может быть передан вашему ребенку с грудным молоком. Поэтому не следует прекращать грудное вскармливание при получении вакцины от COVID-19.

Должна ли я вакцинироваться от COVID-19, если я планирую забеременеть?



Женщины, которые пытаются забеременеть, не должны избегать беременности после вакцинации. Вакцинация до беременности поможет предотвратить инфекцию COVID-19 и ее серьезные последствия.



Я пытаюсь сейчас забеременеть. Получила первую дозу вакцины от COVID-19, следует ли мне отложить беременность до второй дозы?



Одна доза вакцины против COVID-19 дает вам хорошую защиту от инфекции, но считается, что она не является долгосрочной и может не защитить вас на протяжении всей беременности.



Беременным женщинам рекомендованы вакцины от COVID-19. Вакцинация является лучшим способом избежать известных рисков от COVID-19 во время беременности как для женщин, так и для младенцев, включая интенсивную терапию и преждевременные роды.



Если вы обнаружите, что вы беременны после получения одной дозы вакцины (между дозами), вы можете выбрать вторую дозу после рекомендуемого интервала или после 12 недель беременности (что является наиболее важными неделями для развития ребенка).



Вторые дозы назначаются через 8-12 недель после первой дозы, и мы рекомендуем завершить курс вакцинации до родов или до третьего триместра, когда наибольший риск осложнений от инфекции.



Возможна ли вакцинация во время искусственного оплодотворения?



Да, вы можете получить вакцину против COVID во время лечения IVF (ЭКО). Возможно разумным будет отложить дату вакцинации на несколько дней после определенных лечебных процедур (например, взятие яйцеклетки и переноса эмбриона IVF), чтобы любые симптомы, такие как озноб, не оказали бы от вакцины побочного эффекта.



Влияет ли вакцина против COVID-19 на оплодотворение?

Нет никаких доказательств того, что вакцины против COVID-19 повлияют на оплодотворение.



Что произойдет, если выяснится, что я беременна после вакцинации от COVID-19?



Если вы получили дозу вакцины до того, как узнали, что беременны, или до непреднамеренной беременности, вы должны быть уверены, что вакцина безопасна и эффективна во время беременности.

Рекомендации о том, как вести себя беременным во время пандемии, стоит ли им вакцинироваться в разные периоды беременности, дает Aссоциация Акушеров Гинеколов Грузии . НиВо время беременности рекомендуется вакцинация. Вы можете получить вакцину против COVID-19, если вы беременны и старше 18 лет. Получение двух доз вакцины - самый безопасный и эффективный способ• Будьте подвижны и пейте много жидкости, чтобы снизить риск образования тромбов во время беременности.• Будьте активны, регулярно занимайтесь зарядкой, для обеспечения здоровой беременности соблюдайте здоровую сбалансированную диету с фолиевой кислотой и витамином D.• Выполняйте все визиты, предназначенные беременным во время дородовой консультации, за исключением тех случаев, когда вам не рекомендуется этого делать.• Исследования показывают, что у беременных женщин не больше шансов заразиться COVID - 19 по сравнению с другими здоровыми взрослыми, однако у них несколько повышен риск серьезных заболеваний, которые проявляются при таких осложнениях беременности, как преждевременные роды или мертворождение.• Около двух третей инфицированных COVID-19 беременных женщин вообще не имеют симптомов, а у большинства беременных женщин, у которых есть симптомы, имеют только легкие симптомы простуды или гриппа. Беременные женщины, инфицированные COVID-19, имеют повышенный риск серьезных заболеваний, особенно в третьем триместре. Беременные женщины должны соблюдать те же указания по COVID-19, что и остальное население страны (например, тестирование или самоизоляция).• У беременных женщин с симптомами COVID-19 в два раза больше вероятности, что ребенок появится раньше, что подвергает их риску преждевременных родов. Недавние исследования также показали, что у беременных женщин, которым был поставлен диагноз COVID-19 во время родов, больше развивалась пре-эклампсия, они чаще нуждались в экстренном кесаревом сечении, а риск мертворождения был в два раза выше, однако реальный показатель мертворождения остается низким.• Исследования и недавние публикации показали, что беременные женщины старше 35 лет с BMI 25 и более, а также с такими медицинскими проблемами как высокое кровяное давление и диабет, также подвергались высокому риску серьезных заболеваний и госпитализации в случае необходимости.Как повлияет COVID-19 на моего ребенка, если у меня подтверждена (диагностирована) инфекция?Имеющиеся доказательства предполагают, что при наличии вируса маловероятно, что он вызовет проблемы в развитии вашего ребенка, до сих пор пока нет никаких доказательств этого.Также нет доказательств того, что инфекция COVID-19 на ранних сроках беременности увеличивает вероятность выкидыша.Как видно, передача COVID-19 от женщины ребенку во время беременности или родов (известная как вертикальная передача) встречается редко. Будет ли новорожденный инфицирован COVID-19, не зависит от метода рождения, выбора питания или того, останутся или нет женщина и ребенок вместе. Важно отметить, что в большинстве упомянутых случаев COVID-19, новорожденные после рождения оставались здоровыми.Ниже приводятся ответы на самые частые вопросы:Всем женщинам во время беременности рекомендовано принимать добавки с витамином D. Имеются данные, что люди с низким уровнем витамина D имеют риск серьезных респираторных осложнений, если у них разовьется COVID-19. Поэтому мы рекомендуем всем беременным женщинам ежедневно принимать по 10 микрограммов витамина D для поддержания здоровья костей и мышц.Всем беременным рекомендуется получить прививку от гриппа, которая безопасна в любом триместре беременности с самых первых недель.Вакцинация против гриппа особенно важна во время пандемии COVID-19. Некоторые симптомы гриппа, включая озноб, кашель, одышку и усталость, похожи на симптомы COVID-19. Гриппом и COVID-19 можно инфицироваться одновременно, а исследования показывают, что, если обе болезни протекают одновременно, вы можете более серьезно заболеть, чем от одного вируса. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вакцинироваться против гриппа.Беременность во время пандемии COVID-19 является вопросом личного выбора.Вакцинация до беременности поможет предотвратить инфекцию COVID-19 и ее серьезные последствия. Имеющиеся данные предполагают, что маловероятно, что инфицирование вирусом вызовет проблемы с развитием плода.Вакцины COVID-19 рекомендуются кормящим женщинам. Не существует предполагаемого механизма, с помощью которого какой-либо ингредиент вакцины может быть передан вашему ребенку с грудным молоком. Поэтому не следует прекращать грудное вскармливание при получении вакцины от COVID-19.Должна ли я вакцинироваться от COVID-19, если я планирую забеременеть?Женщины, которые пытаются забеременеть, не должны избегать беременности после вакцинации. Вакцинация до беременности поможет предотвратить инфекцию COVID-19 и ее серьезные последствия.Одна доза вакцины против COVID-19 дает вам хорошую защиту от инфекции, но считается, что она не является долгосрочной и может не защитить вас на протяжении всей беременности.Беременным женщинам рекомендованы вакцины от COVID-19. Вакцинация является лучшим способом избежать известных рисков от COVID-19 во время беременности как для женщин, так и для младенцев, включая интенсивную терапию и преждевременные роды.Если вы обнаружите, что вы беременны после получения одной дозы вакцины (между дозами), вы можете выбрать вторую дозу после рекомендуемого интервала или после 12 недель беременности (что является наиболее важными неделями для развития ребенка).Вторые дозы назначаются через 8-12 недель после первой дозы, и мы рекомендуем завершить курс вакцинации до родов или до третьего триместра, когда наибольший риск осложнений от инфекции.Да, вы можете получить вакцину против COVID во время лечения IVF (ЭКО). Возможно разумным будет отложить дату вакцинации на несколько дней после определенных лечебных процедур (например, взятие яйцеклетки и переноса эмбриона IVF), чтобы любые симптомы, такие как озноб, не оказали бы от вакцины побочного эффекта.Нет никаких доказательств того, что вакцины против COVID-19 повлияют на оплодотворение.Если вы получили дозу вакцины до того, как узнали, что беременны, или до непреднамеренной беременности, вы должны быть уверены, что вакцина безопасна и эффективна во время беременности.



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