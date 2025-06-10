Омбудсмен: Если омбудсмен говорит как хорошо обстоят дела в стране, он вообще не должен быть омбудсменом

10.06.2025 19:41





Омбудсмен Леван Иоселиани ответил на критику представителей "Грузинской мечты" в ответ на его доклад за 2024 год.



«У меня складывается впечатление, что в этом зале нет оппозиции, и вы решили возложить всю ответственность на меня. Но я постараюсь ответить на все вопросы. Если омбудсмен выходит и говорит, как хорошо обстоят дела в стране, я считаю, он вообще не должен быть омбудсменом», — заявил он.



«Я не думаю, что если люди добросовестно выполняют свою работу, их нужно судить по тому, при каком омбудсмене они были приняты.



Реорганизация может быть основана на многих факторах, но не на этом», — сказал Иоселиани в ответ на вопросы депутатов, комментируя призывы Теи Цулукиани провести реорганизацию в аппарате омбудсмена.



По его словам, часть сотрудников аппарата работали там и до его прихода, и их не следует осуждать за то, при каком омбудсмене они начали работать.



«Госпожа Теа Цулукиани была довольно критична. Я работаю с людьми, которые уже были в аппарате омбудсмена — некоторые со времен господина Созара, другие при последующих омбудсменах. Я не считаю, что если люди добросовестно выполняют свою работу, их нужно оценивать по тому, при ком они были наняты. Основанием для реорганизации может быть многое, но не это.



Я не знаю, на чем основано ваше утверждение, что у вас нет надежды на защиту ваших прав, но уверяю вас: если государство нарушит ваши права, я обязательно их защищу. Омбудсмен защищает права людей от государства и наоборот. В этом суть мандата.



Я всегда осуждаю насилие со стороны полиции, и вы увидите это в моих отчетах, касающихся акций. Однако, конечно, главный акцент должен быть на защите граждан», — заявил он.



О применении силы полицией:

«Когда я сказал, что, несмотря на формальные основания для разгона акции из-за насилия со стороны определенной группы, вопрос в том, насколько пропорционально была применена сила в ответ на эти действия.

Например, если насилие происходит у заднего входа в парламента, дает ли это право полиции разгонять акцию на Руставели? По моей оценке — нет! Люди, стоящие на Руставели и выражающие мирный протест, могут не знать и часто не знают, что происходит у заднего входа или на улице Чичинадзе. Их мирный протест заслуживает защиты, а действия хулиганов — адекватного ответа.



Это мой подход. Если вы думаете иначе, объясните, почему из-за нескольких агрессоров должны задерживать людей на площади Свободы и отправлять в изолятор? Какая здесь связь?!



Возможно, для полиции такие меры сложны, и, наверное, очень сложны, но моя задача — чтобы стандарты разгона акций в Грузии были лучшими в мире, где ни один человек не подвергался бы опасности и ни у кого не пострадал бы даже волос, в отличие от этих акций, где мы видели множество пострадавших», — заявил Леван Иоселиани.



"Насилие против журналистов, имеет множество примеров. Если вы посмотрите отчет, там указаны факты избиения и нападений на журналистов. Там есть конкретные случаи. Я могу назвать фамилии журналистов, пострадавших на акциях. Почему-то создается впечатление, что, представляя отчет, я должен говорить только о положительном.

Отчет объемом в 400 страниц, и около 30 раз в нем встречаются формулировки «приветствуется», «оцениваю положительно».

Я сознательно не стал зачитывать эти части, чтобы сосредоточить ваше внимание на проблемных вопросах.

Я физически не могу зачитать 500 страниц за отведенное регламентом время<>



«Мы видели избитых на акциях людей — разве это не спорный вопрос? Там, где видно, кто бьет, можете ли вы назвать хотя бы один случай, когда полицейский был привлечен к ответственности? Нет таких случаев!» — заявил он.



Иоселиани также отметил, что закон не может быть односторонним.



По его информации, во время разгона акций избиения происходили как при задержании, так и в машинах — так называемых «маршрутках» и «коридорах».





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