Глава Минприроды встретился с Мафалдой Дуарте, исполнительным директором Green Climate Fund

10.06.2025 19:35





Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили в рамках своего рабочего визита в город Ницца, Франция, провел встречу с исполнительным директором Green Climate Fund (GCF) Мафальдой Дуарте. Об этом сообщает министерство охраны окружающей среды.



По данным министерства, стороны обсудили текущие и планируемые проекты, направленные на снижение негативного воздействия изменения климата в Грузии.



«Партнерство Грузии с Green Climate Fund началось в 2016 году. С тех пор мы реализуем множество совместных проектов в различных направлениях. GCF профинансировал два национальных проекта по реализации мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним в Грузии. Мы также участвуем в региональных проектах фонда. Мы надеемся, что плодотворное сотрудничество с Green Climate Fund продолжится и в будущем», — заявил Давид Сонгулашвили.



«Мафальда Дуарте положительно оценила прогресс Грузии в решении вопросов, связанных с климатом, и выразила готовность и далее усиливать поддержку Грузии со стороны GCF, особенно в сферах продвижения климатически оптимизированного сельского хозяйства и устойчивого управления водными ресурсами.



Встреча с исполнительным директором Зеленого климатического фонда состоялась в рамках конференции высокого уровня, организованной ООН, где Давид Сонгулашвили провел двусторонние встречи с коллегами из разных стран. Во встречах вместе с министром принимала участие первый заместитель министра Нино Тандилашвили», — говорится в информации, министерства охраны окружающей среды.







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