Пашинян анонсировал создание Координационной группы для выборов нового Католикоса

10.06.2025 19:37





Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал последователей Армянской Апостольской церкви участвовать в организации выборов нового Католикоса, а также создании Координационной группы для решения этих вопросов.



«Обращаюсь к вам как один из вас: нам необходимо предпринять действенные шаги для освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина и организации новых выборов Католикоса», – написал во вторник Пашинян в соцсети, передает агентство «Новости-Армения».



По его словам, «членами Координационной группы могут стать последователи Армянской Апостольской Святой Церкви, которые всем сердцем верят в живого Господа – Иисуса Христа, хотя бы один раз прочитали Библию от начала до конца, хотя бы один раз за последние пять лет соблюдали Великий пост, молятся каждый день и верят, что повестка обновления Первопрестольного Святого Эчмиадзина соответствует интересам Армянской Апостольской Святой Церкви, народа и государства и соответствует священному вкладу предков».



«Ответственность за выбор первых 10 членов Координационной группы я беру на себя, основываясь на беседах, проведенных по указанным критериям», – сказал Пашинян.



Нынешний виток конфликта между главой правительства Армении и руководством ААЦ начался 29 мая, когда на заседании правительства, которое транслировал ряд армянских каналов, Пашинян заявил, что армянские храмы захламлены (премьер употребил русское слово «чулан»), в них складируются какие-то посторонние вещи, в том числе мусор. «Заходишь в храм, — поделился своими впечатлениями премьер, — и видишь какую-то напольную плитку, мешки с цементом, куски старой ржавой арматуры».



Тем самым, по его словам, оскверняются святыни, и это говорит о том, что во главе церкви стоит атеист, пишет «Новая газета – Европа».



На следующий день Пашинян и его супруга Анна разместили на своих страницах в фейсбуке обвинения в адрес Гарегина II в нарушении обета безбрачия и задались вопросом: сколько армянских епископов, которые дали Богу обет безбрачия, на самом деле имеют детей? Контекст и форма постановки вопроса как бы подсказывали ответ: большинство, включая католикоса. Одно из выражений, использованных при этом Пашиняном, может быть интерпретировано как нецензурное.



Высший церковный совет ААЦ выступил с ответным заявлением, обвинив Пашиняна и его сторонников в проведении «позорной антицерковной кампании», которая ведет к гражданскому конфликту и разрушению единства Армении. Совет убежден, что премьер-министр нарушил конституционную норму об отделении церкви от государства и действует в интересах Азербайджана.



«Ктрич Нерсисян должен освободить патриарший престол», — написал 9 июня Пашинян, впервые назвав верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II, предстоятеля Армянской апостольской церкви (ААЦ), его мирским именем. Свое требование глава армянского правительства мотивировал так: «Гарегин II нарушил обет безбрачия, добровольно взятый им на себя, и имеет ребенка. И если Гарегин II попытается опровергнуть этот факт, то я докажу это в необходимой форме. Значит, по церковным канонам, Гарегин II не мог быть епископом, архиепископом, не мог быть избран и не может оставаться католикосом».



Как утверждает информированный канал «Ереванский наблюдатель», кандидатом от Пашиняна на пост католикоса всех армян является епископ Аракел Кярамян, управляющий Котайкской епархией и отец бывшего главы Следственного комитета республики Аргишти Кярамяна. По версии канала, именно отец и сын Кярамяны предоставили Пашиняну компромат на главу ААЦ и часть епископата, так что при необходимости премьер действительно сможет с документами в руках доказать выдвинутые им обвинения.





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