Национальное бюро исполнения требует от МВД арестовать более 24 630 автомобилей для взыскания долгов

10.06.2025 21:46





Согласно выводам Государственного аудита, бюро не может установить местонахождение транспортных средств, зарегистрированных на должников, так как они могут быть переоформлены или списаны.



В отчете, охватывающем период 2020–2024 годов, отмечается, что часть машин, переданных на арест, до сих пор зарегистрирована со старыми номерными знаками. Возможно, некоторые из них уже не находятся в рабочем состоянии.



Государственный аудит заявляет, что в соответствии с законодательством все административные органы обязаны предоставлять информацию о имуществе должника по запросу бюро.



Соответственно, «в процессе розыска автомобилей, подлежащих аресту, могут использоваться сведения, предоставляемые различными административными органами, например: Автомобили подлежат обязательной технической проверке один раз в год.



Если должник использует зарегистрированный на его имя автомобиль, ему придется обратиться в центры технической проверки, что может быть использовано в качестве одного из механизмов идентификации автомобилей.



Кроме того, сотрудники службы мониторинга парковки транспортных средств, перемещаются по улицам Тбилиси.

Следовательно, существует вероятность того, что при проверке данных о выданных парковочных пропусках, в случае наличия соответствующего номера, они смогут идентифицировать автомобиль, переданный на арест.





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