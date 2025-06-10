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Национальное бюро исполнения требует от МВД арестовать более 24 630 автомобилей для взыскания долгов
10.06.2025 21:46
Согласно выводам Государственного аудита, бюро не может установить местонахождение транспортных средств, зарегистрированных на должников, так как они могут быть переоформлены или списаны.
В отчете, охватывающем период 2020–2024 годов, отмечается, что часть машин, переданных на арест, до сих пор зарегистрирована со старыми номерными знаками. Возможно, некоторые из них уже не находятся в рабочем состоянии.
Государственный аудит заявляет, что в соответствии с законодательством все административные органы обязаны предоставлять информацию о имуществе должника по запросу бюро.
Соответственно, «в процессе розыска автомобилей, подлежащих аресту, могут использоваться сведения, предоставляемые различными административными органами, например: Автомобили подлежат обязательной технической проверке один раз в год.
Если должник использует зарегистрированный на его имя автомобиль, ему придется обратиться в центры технической проверки, что может быть использовано в качестве одного из механизмов идентификации автомобилей.
Кроме того, сотрудники службы мониторинга парковки транспортных средств, перемещаются по улицам Тбилиси.
Следовательно, существует вероятность того, что при проверке данных о выданных парковочных пропусках, в случае наличия соответствующего номера, они смогут идентифицировать автомобиль, переданный на арест.
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