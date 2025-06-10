Израиль передал Украине полученные от США системы Patriot

10.06.2025 10:04





Израиль передал Украине системы Patriot, полученные от США, - указанное заявление сделал посол Израиля в Украине Майкл Бродский.



«Есть система, которая очень хорошо известна в Украине, система Patriot, которая спасла нас в начале 90-х гг., во время первой войны в Персидском заливе. Тогда мы получили от США системы Patriot. Между прочим, эти системы сейчас в Украине. Мы договорились о их передаче Украине. К сожалению, об этом мало или почти не говорят. Когда же говорят о том, что Израиль не оказал военную помощь Украине, знайте, это не соответствует действительности», - заявил посол Израиля в Украине.



Вместе с тем, по словам Бродского, у Израиля с США очень тесные связи.



«Эти связи мы строили на протяжении десятилетий. Это требует времени. Это требует того, чтобы ты был полезен для США», - отметил Бродский.





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