Российский журналист: Грузия вернула России «кадыровского киллера»

09.06.2025 18:31





Российский журналист Юра Изотов, который получил политическое убежище во Франции, пишет, что Грузия вернула России «кадыровского киллера», который должен был убить журналиста Mtavari Arkhi Георгия Габуния (тогда — на телеканале Rustavi 2) за то, что тот нецензурно выразился в адрес российского президента Владимира Путина.



Журналист предполагает, что грузинские власти «осознанно вернули на родину агента-киллера, который по заданию из Грозного готовил покушение на их гражданина».



В посте в соцсетях Изотов пишет, что в 2020 году, живя в Грузии и сотрудничая с изданием «Грани.Ру», он написал расследование о Магомеде Гуциеве — «чеченском уголовнике, который был послан в Грузию, чтобы следить за известным грузинским тележурналистом Георгием Габуния, которого планировалось убить».



Изотов пишет, что Гуциев несколько раз въезжал в Грузию по фальшивому паспорту на имя жителя Ингушетии, а в июне 2020 года его задержала СГБ Грузии. В феврале 2021 года он получил срок — четыре года тюрьмы.



«Из неофициальных источников известно, что наводку на Гуциева грузинским спецслужбам дали украинские силовики. Один из знакомых Гуциева рассказывал, что тот был связан с Казбеком Дукузовым — убийцей журналиста Пола Хлебникова. Мне тогда удалось выяснить интересные дополнительные подробности про Гуциева: например, что он с 2008 года находится в федеральном розыске за другое, совершенное убийство, а в начале 2000-х годов работал в Управделами президента», — пишет журналист.



Изотов пишет, что в 2020 году, вскоре после задержания Гуциева, власти РФ объявили «кадыровского киллера» в международный розыск в Грузии. Становится известно, что розыск Гуциева прекращен, на сайте Мосгорсуда есть постановление от 26 августа 2024 года о продлении ему срока содержания под стражей, а также то, что Гуциев был задержан 1 августа того же года.



«Они часто так делают, чтобы вытаскивать своих агентов, этот финт ушами у них называется «параллельная экстрадиция». Ну так вот: я время от времени интересуюсь судьбой героев своих старых расследований, и мне стало любопытно, что сейчас происходит с этим Гуциевым. Благо что четыре года, которые он должен был отсидеть по грузинскому приговору, недавно прошли.



Я проверил доступные российские базы и обнаружил прелюбопытные вещи: во-первых, розыск Гуциева, согласно базе МВД, был прекращен. То есть либо (что скорее всего) грузины после отбытия срока депортировали его в Россию, либо он сам туда вернулся. Второе: на сайте Мосгорсуда обнаружилось постановление о продлении Гуциеву срока содержания под стражей, датированное 26 августа 2024 года.



Согласно этому постановлению, Гуциев был задержан силовиками РФ еще 1 августа того же года», — сообщает журналит.



Изотов отмечает и тот факт, что в тот же день прошел большой обмен заключенными между РФ и Западом.



«Вдруг это не совпадение? И срок содержания в СИЗО ему продлили до 13 ноября 2024 года. Но самое интересное вот что: этот срок давно прошел, но на сайте московских судов нет других карточек дел о продлении Гуциеву срока ареста. То есть скорее всего его по-тихому освободили.



Резюмирую: грузинские власти, похоже, совершенно осознанно вернули на родину агента-киллера, который по заданию из Грозного готовил покушение на их гражданина. И этот убийца сейчас гуляет на свободе, и один Бог знает, для чего его еще могут использовать в будущем», — предполагает Юра Изотов.



Напомним, после скандального эфира от 7 июля 2019 года Георгий Габуния получал угрозы в свой адрес. Тогда журналист начал выпуск итоговой программы на канале «Рустави-2» с обращения к президенту России Владимиру Путину. При этом он использовал нецензурную брань.



После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Габуния «не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем». «В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил», — написал тогда глава Чечни в своем Telegram-канале.



Источник: SOVA

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