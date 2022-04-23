

"Медуза" - В Кремле хотят закончить войну, но без обвала рейтинга Путина

23.04.2022 17:35





В Кремле не понимают, как закончить войну с помощью переговоров без обвала рейтинга Путина и жалуются, что пропаганда "переборщила с нагнетанием темы нацизма в Украине", об этом пишет интернет-издание "Медуза".



На условиях анонимности несколько источников в Аппарате президента РФ изданию сообщили, что во внутриполитическом блоке администрации президента России (АП) пришли к выводу: сейчас нет «хороших пиар-сценариев выхода» из войны, которые не привели бы к падению рейтинга власти.



Один из собеседников "Медузе" поведал, что такие "сценарии" во внутриполитическом блоке начали прорабатывать несколько недель назад. "Посмотрели, покрутили — какого-то понятного сценария не просматривается. Поэтому общественное мнение к возможному проведению переговоров (и заключению мира) решили не готовить, пустили все на самотек", — объясняет один из собеседников.



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