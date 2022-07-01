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В результате ракетного обстрела в Одессе погибли 17 человек
01.07.2022 11:01
Россия нанесла еще один авиаудар по портовому городу Одесса. По информации местных властей, ракета попала в девятиэтажный дом и базу отдыха. В результате погибли 17 человек, 30 получили ранения. Среди погибших трое детей.
Спасательная операция проводилась всю ночь. В результате авиаудара был разрушен один подъезд дома. По заявлению украинских властей, удар по Одессе был нанесен российскими стратегическими бомбардировщиками из воздушного пространства Черного моря.
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