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В результате ракетного обстрела в Одессе погибли 17 человек


01.07.2022   11:01


Россия нанесла еще один авиаудар по портовому городу Одесса. По информации местных властей, ракета попала в девятиэтажный дом и базу отдыха. В результате погибли 17 человек, 30 получили ранения. Среди погибших трое детей.

Спасательная операция проводилась всю ночь. В результате авиаудара был разрушен один подъезд дома. По заявлению украинских властей, удар по Одессе был нанесен российскими стратегическими бомбардировщиками из воздушного пространства Черного моря.

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