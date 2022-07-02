

Российские войска обстреляли Славянск кассетными снарядами, погибли четыре человека

02.07.2022 12:37





Российские войска обстреляли Славянск кассетными снарядами, погибло четыре человека. Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях, передает УНИАН.



Под обстрел попал мкр-н Лиманы. Улицы Барвенковская, Подгорная, Данилевского. Мирный частный сектор, где нет военных объектов. В итоге - четверо погибших, семь раненых. Славянск обстреливают кассетными снарядами. Они раскрываются над головой, как фейерверк, но вместо красоты несут смерть. Такие снаряды не наносят тотальные разрушения зданиям. Но очень опасны для людей. 90% убитых и раненых находились на улице", - сообщил он.



Лях призвал жителей города не выходить из помещений без необходимости и избегать массовых скоплений народа.



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