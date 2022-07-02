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Члены парламентского Комитета по обороне и безопасности почтили память героев, погибших в боях за Тамыш


02.07.2022   12:50


По случаю 29-й годовщины битвы при Тамыше представители Комитета по обороне и безопасности парламента Грузии возложили венок к мемориалу героев, павших за территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси.

«Битва за Тамыш — один из самых тяжелых эпизодов в истории войны в Абхазии. Мужество и самоотверженность грузинских воинов достойны подражания. После нескольких дней боев был полностью уничтожен российский десант, высадка которого планировалась и координировалась Генеральным штабом Минобороны РФ. В боях у Тамыша мы потеряли до 250 бойцов. Мы всегда будем помнить их имена, а будущие поколения всегда будут гордиться самоотверженностью наших воинов. Слава героям!», — заявил председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая.

В церемонии также приняли участие заместитель председателя комитета Владимир Чачибая и член комитета Ресан Концелидзе.

Информацию распространяет пресс-служба парламента Грузии.

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