Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Украинские военные уничтожили 9 крылатых ракет, 2 склада боеприпасов и живую силу оккупантов


06.07.2022   10:32


Противовоздушная оборона Воздушных сил 5 июля уничтожила девять крылатых ракет, а ударная авиация – два склада боеприпасов, два взводных опорных пункта и 20 единиц техники оккупантов, передает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВС Украины.

"Ударная авиация Воздушных сил продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха.

5 июля бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожают два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских захватчиков, до двадцати единиц техники и живую силу врага".

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна