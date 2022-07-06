

Украинские военные уничтожили 9 крылатых ракет, 2 склада боеприпасов и живую силу оккупантов

06.07.2022 10:32





Противовоздушная оборона Воздушных сил 5 июля уничтожила девять крылатых ракет, а ударная авиация – два склада боеприпасов, два взводных опорных пункта и 20 единиц техники оккупантов, передает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВС Украины.



"Ударная авиация Воздушных сил продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха.



5 июля бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожают два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских захватчиков, до двадцати единиц техники и живую силу врага".



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