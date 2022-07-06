

В Украине опровергли российский фейк об уничтожении реактивных систем HIMARS

06.07.2022 17:53





Вооруженные силы Украины опровергли фейк российской пропаганды об уничтожении оккупантами реактивных систем HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил.



"Российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы HIMARS.



Подчеркиваем, что данное сообщение не соответствует действительности и является ни чем иным, как фейком.



Реактивные системы HIMARS, предоставленные американскими партнерами постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск.



Доверяйте только проверенным источникам и верьте в ВСУ", говорится в сообщении



В Минобороны России выдали на гора заявление, что российские войска якобы уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним в Украине.



Никаких доказательств тому или каких-либо деталей оккупанты не сообщили.



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