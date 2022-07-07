

Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает Россию прекратить оккупацию территорий Грузии

07.07.2022 11:06





По итогам годовой сессии Парламентская ассамблея ОБСЕ опубликовала декларацию, в которой призывает Российскую Федерацию прекратить оккупацию территорий Грузии – Абхазии и Цхинвали и принять конструктивное участие в международных переговорах в Женеве.



Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи проходила в Бирмингеме 2-6 июля.



В документе также выражается «глубокое сожаление по поводу неурегулированного конфликта между Российской Федерацией и Грузией с 2008 г. и подчеркивается необходимость полного соблюдения Российской Федерацией положений соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 г., заключенного при посредничестве ЕС, а также решения Европейского суда по правам человека, вынесенного в январе 2021 года».



Резолюция предлагает активизировать ориентированное на результат посредничество и переговоры на основе существующих механизмов разрешения конфликтов. В документе также содержится призыв к сторонам конфликта немедленно прекратить боевые действия и «вступить в диалог для достижения всеобъемлющего долгосрочного мира при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Украины, Грузии и Республики Молдова».



В документе осуждается деградацию прав человека и гуманитарной ситуации в оккупированных Россией регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском/Южно-Осетинском регионе – в результате нарушения основных свобод и прав проживающих там людей, дискриминации этнически грузинского населения в различных формах, а также разрушения и переделки грузинских особенностей 23 памятников грузинского культурного наследия в обоих регионах, что, согласно резолюции, является прямым результатом продолжающейся оккупации и политики «русификации», осуществляемой Российской Федерацией.



В резолюции также выражается обеспокоенность по поводу агрессивных и насильственных действий, предпринятых Российской Федерацией в прошлом против других государств-участников, включая Грузию и Молдову.



«Российская Федерация поддерживает неприемлемые условия, позволяющие ей продолжать фактическую оккупацию или контроль над частью территории этих государств-участников», — отмечается в резолюции.





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