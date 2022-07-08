

Cенаторы США призвали срочно передать Украине достающие до России ракеты

08.07.2022 22:23





США следует срочно поставить Украине дополнительные вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) c увеличенным радиусом поражения, считают американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.



В рамках очередного пакета военной помощи Пентагон передал Киеву 10 установок РЗСО HIMARS, способных поражать цели на расстоянии более 40 миль (64 км). И хотя это вдвое больше, чем у самых дальнобойных гаубиц M777, предельная дальность HIMARS достигает 300 км, но в Вашингтоне опасаются снабжать ВСУ такими ракетами, поскольку есть риск ударов по территории России.



По мнению Грэма и Блюменталя, эти страхи следует отбросить. Дальнейшие пакеты военной помощи должны включать HIMARS «с большей дальностью», а также противокорабельные системы Harpoon и ПВО, заявил Блюменталь в интервью Reuters.



По мнению Грэма, новые поставки оружия могут «изменить ход войны в пользу Украины», которая пока вынуждена сдавать территории в Донбассе под натиском российской армии.



Сенаторы также намерены добиваться принятия закона о признании России государством-спонсором терроризма, что, по словам Блюменталя, поставит РФ в один ряд с такими странами, как Иран и КНДР. Проект получит почти единогласную поддержку в сенате США, выразил уверенность Грэм.



Что касается HIMARS, то эти системы уже начинают влиять на ход боевых действий и используются для ударов, говорил во вторник спецпредставитель администрации США Курт Волкер.



«Успешные атаки на склады боеприпасов, которые мы видели в последние дни, — это продолжится и это поставит россиян россиян в более уязвимое положение», — заявил Волкер.



Первым успешным примером использования HIMARS стали удары по командным пунктам управления российской армией, рассказывал CNN высокопоставленный чиновник Белого дома.



«Украинцы способны внимательно выбирать цели, которые будут препятствовать усилиям России более системно, чем если бы они использовали артиллерийские системы более короткого радиуса», — пояснил он, добавив, что, несмотря на короткий период подготовки, ВСУ способны эффективно работать с HIMARS.



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