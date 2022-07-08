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Россия готовила фильтрационные лагеря для украинцев еще до начала войны - NYT


08.07.2022   22:40


США обнаружили не менее 18 российских фильтрационных лагерей, созданных для задержания и насильственной депортации украинцев в Россию. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на замглавы миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кортни Остриан.

По ее словам, Россия начала готовить лагеря по обе стороны украинско-российской границы еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. «Российские официальные лица, вероятно, составили списки для фильтрации и задержания украинских гражданских лиц, которые угрожают российскому контролю над Украиной, включая всех, кто придерживается проукраинских взглядов, — политических деятелей и активистов, а также сотрудников службы безопасности», — заявила она.

Остриан сравнила фильтрационные лагеря со сталинскими репрессиями. По ее словам, США будут добиваться документирования известных случаев и судебного преследования лиц, причастных к созданию лагерей:

«Все виновные в насильственном перемещении украинских граждан в Россию будут установлены и привлечены к ответственности за нарушение международного права».

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