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Стала известна личность грузинского бойца, погибшего сегодня в Украине


10.07.2022   17:06


Грузинский боец Каха Гоголь, который погиб, сражаясь против российских оккупантов в Украине, проживал в поселении беженцев в Поти.

По информации соседей, Каха был воином и погиб как герой.

По их же словам, он отправился в Украину через 15 дней после того, как там начались боевые действия.

Близкие пока не знают, когда его тело доставят в Грузию.

«Об этом мы узнали из соцсети. Мы весьма потрясены. Каха был очень большим патриотом, чрезвычайно любившим свою родину. В свое время он воевал и в Абхазии. Нам тяжело говорить о нем в прошедшем времени», - заявил близкий погибшего Звиад Лежава.

Каха Гоголь воевал в Луганской области. Согласно распространенной информации, 10 июля он стал жертвой российской воздушной атаки.

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