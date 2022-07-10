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Стала известна личность грузинского бойца, погибшего сегодня в Украине
10.07.2022 17:06
Грузинский боец Каха Гоголь, который погиб, сражаясь против российских оккупантов в Украине, проживал в поселении беженцев в Поти.
По информации соседей, Каха был воином и погиб как герой.
По их же словам, он отправился в Украину через 15 дней после того, как там начались боевые действия.
Близкие пока не знают, когда его тело доставят в Грузию.
«Об этом мы узнали из соцсети. Мы весьма потрясены. Каха был очень большим патриотом, чрезвычайно любившим свою родину. В свое время он воевал и в Абхазии. Нам тяжело говорить о нем в прошедшем времени», - заявил близкий погибшего Звиад Лежава.
Каха Гоголь воевал в Луганской области. Согласно распространенной информации, 10 июля он стал жертвой российской воздушной атаки.
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