

Стала известна личность грузинского бойца, погибшего сегодня в Украине

10.07.2022 17:06





Грузинский боец Каха Гоголь, который погиб, сражаясь против российских оккупантов в Украине, проживал в поселении беженцев в Поти.



По информации соседей, Каха был воином и погиб как герой.



По их же словам, он отправился в Украину через 15 дней после того, как там начались боевые действия.



Близкие пока не знают, когда его тело доставят в Грузию.



«Об этом мы узнали из соцсети. Мы весьма потрясены. Каха был очень большим патриотом, чрезвычайно любившим свою родину. В свое время он воевал и в Абхазии. Нам тяжело говорить о нем в прошедшем времени», - заявил близкий погибшего Звиад Лежава.



Каха Гоголь воевал в Луганской области. Согласно распространенной информации, 10 июля он стал жертвой российской воздушной атаки.



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