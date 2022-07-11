

Британская военная разведка: российские военные не успевают восстанавливаться после боев

11.07.2022 10:21





Министерство обороны Великобритании опубликовало в "Твиттере" свой ежедневный обзор хода конфликта от аналитиков военной разведки:



В воскресенье 10 июня российские войска на северном участке Донбасского фронта продолжали артобстрелы, "но вероятно без сколько-нибудь крупных территориальных продвижений". Украинская армия продолжила оказывать давление на отдельные узкие участки российской оборонительной линии на севере Херсонской области, но также, вероятно, сильно не продвинулась.



Аналитики британской военной разведки обратили внимание на видео, которое разместило в соцсетях 28 июня издание "Люди Байкала" (заблокированное в России в апреле). На нем жены военнослужащих 36-й общевойсковой армии требуют вернуть домой мужей, одна женщина рассказывает, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады "истощены морально, физически" и не покидали зону боевых действий с 24 февраля.



"Отсутствие плановых перерывов" для отдыха от интенсивных боевых действий - это, с высокой вероятностью, одна из самых тяжелых среди множества кадровых проблем в войсках, задействованных в операции, и российское минобороны с этой проблемой не справляется, делает вывод британская военная разведка.



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