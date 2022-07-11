|
|
|
За две недели Украина уничтожила 14 российских складов и баз далеко в тылу - ВВС
11.07.2022 16:23
За две недели с конца июня по начало июля Украина нанесла 14 точных ударов по складам боеприпасов и военных баз российских войск на захваченных украинских территориях. Об этом говорится в материале российской службы "ВВС".
Официально ни Генштаб ВСУ, ни Минобороны России не сообщали о таких случаях.
Информацию и видеодоказательства распространяли в соцсетях очевидцы, военные журналисты и блоггеры по обе стороны, а также местные чиновники.
Некоторые случаи подтвердило также управление стратегических коммуникаций ВСУ.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна