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За две недели Украина уничтожила 14 российских складов и баз далеко в тылу - ВВС


11.07.2022   16:23


За две недели с конца июня по начало июля Украина нанесла 14 точных ударов по складам боеприпасов и военных баз российских войск на захваченных украинских территориях. Об этом говорится в материале российской службы "ВВС".

Официально ни Генштаб ВСУ, ни Минобороны России не сообщали о таких случаях.

Информацию и видеодоказательства распространяли в соцсетях очевидцы, военные журналисты и блоггеры по обе стороны, а также местные чиновники.

Некоторые случаи подтвердило также управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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