

За две недели Украина уничтожила 14 российских складов и баз далеко в тылу - ВВС

11.07.2022 16:23





За две недели с конца июня по начало июля Украина нанесла 14 точных ударов по складам боеприпасов и военных баз российских войск на захваченных украинских территориях. Об этом говорится в материале российской службы "ВВС".



Официально ни Генштаб ВСУ, ни Минобороны России не сообщали о таких случаях.



Информацию и видеодоказательства распространяли в соцсетях очевидцы, военные журналисты и блоггеры по обе стороны, а также местные чиновники.



Некоторые случаи подтвердило также управление стратегических коммуникаций ВСУ.



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