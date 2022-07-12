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Грузинский депутат, воющий в Украине, получил награду Минобороны Украины
12.07.2022 20:27
Депутат Сакребуло [горсовет] муниципалитета Поти Лаша Рухая, воющий против России в Украине, был награжден Главного управления разведки Минобороны Украины.
«Не важно, где воюешь с врагом — в Грузии или в Украине», — написал Рухая в Facebook и опубликовал фото полученной награды.
Рухая является ветераном русско-грузинской войны 2008 года. С 2021 года занимает должность зампредседателя фракции «Единого национального движения» в Сакребуло Поти.
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