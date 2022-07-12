

Война в Украине унесла жизни минимум 5024 гражданских, еще 6520 ранены – ООН

12.07.2022 21:41





Потери среди гражданских лиц с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, до 24:00 11 июля составили 11544 гражданских (на 3 июля – 11152), в том числе 5024 погибших (4889), сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) во вторник.



"Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – отмечается в документе относительно данных ООН.



Это относится, например, к таким населенным пунктам как Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.



По подтвержденным данным ООН, погибло 1905 мужчин, 1316 женщин, 161 мальчик и 141 девочка, тогда как пол 41 ребенка и 1460 взрослых пока не удалось установить.



Среди 6520 раненых – 202 мальчика и 144 девочек, а также 187 детей, пол которых пока не удалось установить.



По сравнению данными на 3 июля погибло восемь детей и еще 12 были ранены.



Если ранее сводка УВКПЧ ООН о количестве потерь выходила ежедневно, а затем только в рабочие дни, то теперь она стала еженедельной. В этой сводке, как и в предыдущей, также приведены данные по месяцам.



Согласно им самым смертоносным месяцем для гражданских лиц стал март – минимум 3028 погибших, тогда как в апреле их число снизилось до 660, в мае – до 453 и в июне – до 361.



С 1 по 11 июля, как указывает ООН, погибло 159 человек, тогда как за первые пять дней войны с 24 по 28 февраля – 336.



Согласно сводке, в июле от оружия взрывного действия с большой зоной поражения умерло 157 человек и еще 364 было ранено, тогда как от мин и взрывоопасных пережитков войны – соответственно 2 и 2 (1% от общих потерь).



В сводке также традиционно говорится, что рост показателей к предыдущей сводке не следует относить только на случаи после 3 июля, так как в течение этого периода Управление верифицировало некоторое количество случаев за предыдущие дни.



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