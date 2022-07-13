

Украина заявила об уничтожении еще 5 складов российского оружия

13.07.2022 12:19





Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили пять складов российского оружия и одну воинскую часть. Об этом сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.



Он уточнил, что речь идет о складах в Новой Каховке, селе Прелестное под Херсоном и в Донецке (Ленинский район, Кировский район и территория завода ДЗТО в Петровском районе). Уничтоженная воинская часть располагалась в поселке Мирное Мелитопольского района.



Кроме того, в соцсетях появились видео взрывов и пожара в Луганске. Пользователи и СМИ предполагают, что это также был удар украинских сил из установок HIMARS по складу боеприпасов российских военных, но подтверждений этому пока нет. Линия фронта сейчас располагается примерно в 70–80 км от Луганска.





Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинская армия в ночь на среду нанесла массированный удар по военной части сил противовоздушной обороны, которая «защищает небо над Луганском». Об этом сказал «Интерфаксу» представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.



Позднее он уточнил, что расстояние между Артемовском (Бахмутом) и Луганском — 90 километров, из чего следует, что Украина использовала боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS «с дальностью стрельбы от 140 до 300 км».



Агентство ТАСС также цитирует представителя властей ЛНР, который заявил, что по Луганску выпустили девять ракет из поставленных американцами HIMARS.



СМИ ЛНР также сообщили, что над Луганском во вторник вечером сработала система ПВО — по предварительным данным, в районе поселка Юбилейный была сбита ракета «Точка-У».



Одной из главных новостей вторника стал удар по Новой Каховке в Херсонской области. И по данным России, и по данным Украины, для этого использовались американские РСЗО HIMARS. Украинская сторона сообщила, что в результате были уничтожены склады боеприпасов. Назначенный Москвой глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал, что взорвались «склады с минеральными удобрениями, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома».





При этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил об ударе по гражданским объектам и назвал его прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву.



Однако спутниковые снимки свидетельствуют о том, что удар был нанесен именно по складу, который разрушен, сообщил основатель CIT Руслан Левиев. Он также поставил под сомнение версию со взрывом селитры, поскольку при ее горении дым обычно рыжего цвета, а в Новой Каховке он был серым. Кроме того, как слышно на видео очевидцев, пожар сопровождался детонацией, что характерно для подрывов складов с боеприпасами.



После удара по складу в Новой Каховке президент Украины Владимир Зеленский отметил успешное применение подаренного Западом оружия. По его словам, российские войска «уже очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия». «Надежного тыла у них не будет нигде на нашей земле, которую они оккупировали», — заявил он в своем ночном обращении.



Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что высокоточное оружие, которое Украина получила от западных партнеров, ускорило процесс возврата захваченных Россией территорий. «У нас нет ни одного дня, чтобы не было сюрпризов для оккупантов, когда накрывают их штабы, их скопления, их места хранения оружия, техники. Это оружие работает безупречно: оно точно понимает, куда надо попасть, и эти выстрелы попадают именно туда, куда нужно попадать», — сказал он.



10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ готовятся отвоевывать южные территории страны, для чего накапливают боевую силу, оснащенную западным оружием.



8 июля президент США Джо Байден подписал указ о поставках Украине новой порции военной помощи на 400 млн долларов, включая еще четыре установки РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Таким образом, на вооружении Киева будет уже 12 таких систем.



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