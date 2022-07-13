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США довольны точностью работы HIMARS по составам и командным пунктам россиян – Резников


13.07.2022   20:44


Партнеры из США довольны качеством использования украинскими артиллеристами систем HIMARS, высокоточным расходом каждой ракеты с целью поражения «болезненных» мест российских войск.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком, сообщает Укринформ со ссылкой на Минобороны.

"Поражаем склады боеприпасов и командные пункты. Это действительно эффективное оружие, которое вместе с артиллерией 155-мм калибра, к которой, в том числе, относят современные польские САУ «Краб», наносят сегодня поражение России и меняют вообще картинку боя. Я думаю, что так дальше и будет", - подчеркнул министр обороны Украины.

В частности, Силы обороны Украины используют современный подход НАТОвских стран по нанесению точных ударов, то есть работают, как скальпелем хирург.

С другой стороны, отметил министр, высокоточного вооружения, которое получает Украина, не так уж много, ведь оказание помощи нашим Силам обороны означает уменьшение уровня обороноспособности страны, которая это делает.

"Это серьезный шаг к тому, чтобы укрепить обороноспособность Украины, понимая, что немного уменьшится обороноспособность дружественной страны. Принимая это решение, мы должны понимать, что нет магазина, нет супермаркета, где можно легко купить HIMARS, САУ «Краб» и САУ «Panzerhaubitze 2000». Поэтому это каждый раз исчисление готовности обеспечить запасными частями, научить наших артиллеристов пользоваться системами", - уточнил Резников.

Также украинский министр проинформировал, что в обычных условиях подготовка артиллеристов длится не менее трех месяцев, но наши военнослужащие при содействии польских и британских инструкторов овладевают техникой за 2 недели.

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