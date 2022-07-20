

Россия готовится к аннексии украинских территорий — США

20.07.2022 14:11





Россия готовится к аннексии украинских территорий. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.



Он отметил, что согласно данным, полученным американскими спецслужбами, Россия будет действовать на оккупированных территориях аналогично плану, использованному при аннексии Крыма.



Кирби также сообщил, что Москва планирует до сентября провести на этих территориях референдумы о присоединении к РФ.



Россия провела аналогичный референдум в Крыму в 2014 году. Ни одно западное государство не признало легитимность этого референдума.



В настоящее время Россия полностью контролирует Луганскую область, а также большую часть Херсонской области. Российские войска также оккупировали части Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.



Россия уже начала выдачу российских паспортов на оккупированных территориях и ввела в обращение российский рубль.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



