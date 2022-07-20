

Министр обороны США: Война России против Украины находится на «критической стадии»

20.07.2022 20:55





По словам министра обороны США Ллойда Остина, война России против Украины находится на «критической стадии», и поэтому поддержка Запада играет важную роль для Киева. Об этом глава Пентагона заявил на заседании контактной группы по обороне по вопросу Украины.



«Это критическая фаза конфликта, и наша коллективная поддержка Украины жизненно важна и безотлагательна. Россия считает, что сможет продержаться дольше, чем Украина и чем мы. Но это лишь еще один в серии просчетов РФ… Контактная группа продолжит искать инновационные способы обеспечивать долгосрочную поддержку храбрым украинцам и украинкам в Вооруженных силах. И мы подстроим нашу помощь так, чтобы у Украины были необходимые технологии, боеприпасы и огневая мощность, чтобы защищать себя», — сказал Остин.



По его словам, Путин недооценил силу свободных людей, борющихся за свою Родину, и волю международного сообщества, которое их поддерживает. По словам Ллойда Остина, США окажут Украине всю помощь, чтобы у страны были технологии, боеприпасы и оружие для самообороны.



По словам Остина, новый пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено на этой неделе, по-прежнему включает четыре единицы ракетных комплексов «Хаймарс» и боеприпасы к ним.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



