|
|
|
Министр обороны США: Война России против Украины находится на «критической стадии»
20.07.2022 20:55
По словам министра обороны США Ллойда Остина, война России против Украины находится на «критической стадии», и поэтому поддержка Запада играет важную роль для Киева. Об этом глава Пентагона заявил на заседании контактной группы по обороне по вопросу Украины.
«Это критическая фаза конфликта, и наша коллективная поддержка Украины жизненно важна и безотлагательна. Россия считает, что сможет продержаться дольше, чем Украина и чем мы. Но это лишь еще один в серии просчетов РФ… Контактная группа продолжит искать инновационные способы обеспечивать долгосрочную поддержку храбрым украинцам и украинкам в Вооруженных силах. И мы подстроим нашу помощь так, чтобы у Украины были необходимые технологии, боеприпасы и огневая мощность, чтобы защищать себя», — сказал Остин.
По его словам, Путин недооценил силу свободных людей, борющихся за свою Родину, и волю международного сообщества, которое их поддерживает. По словам Ллойда Остина, США окажут Украине всю помощь, чтобы у страны были технологии, боеприпасы и оружие для самообороны.
По словам Остина, новый пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено на этой неделе, по-прежнему включает четыре единицы ракетных комплексов «Хаймарс» и боеприпасы к ним.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна