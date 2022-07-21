

Глава Генштаба США: Россия не смогла уничтожить в Украине ни одной установки HIMARS

21.07.2022 23:23





Российские военные не смогли уничтожить ни одной западной реактивной системы залпового огня за время их использования украинцами, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.



По его словам, украинская армия пользуется не только американскими HIMARS, но и артиллерийными установками дальнего действия из других стран, например из Великобритании. «На сегодняшний день эти системы не были уничтожены русскими», — сказал Милли.



Он отметил, что украинские военные эффективно используют HIMARS для ударов по логистическим узлам, контрольным пунктам и штабам, по полевой артиллерии и авиации.



«У украинцев отличные солдаты-артиллеристы, и они очень эффективны», — подчеркнул американский генерал.



Министр обороны Украины Алексей Резников добавил, что западное оружие «уже повлияло на ход войны». Он сослался на данные, представленные в обзоре Контактной группы по обороне Украины, в которую входят около 50 стран. Согласно этой информации, Россия понесла значительные потери в живой силе и военной технике.



«Это впечатляющие цифры, которые доказывают, что Украина действительно является щитом Европы», — заявил Резников.



17 июля в Минобороны РФ объявили об уничтожении первой установки HIMARS в районе города Красноармейска в «ДНР». Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что для удара было применено высокоточное оружие наземного базирования. Минобороны также показало кадры уничтожения цели.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



