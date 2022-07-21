

Украина заявила об уничтожении еще шести складов российского оружия

21.07.2022 23:56





Украинские ракетно-артиллерийские подразделения за прошедшие сутки уничтожили в Херсонской области шесть российских складов с боеприпасами, а также две базы противника, сообщили в оперативном командовании «Юг».



«Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, еще шесть складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах», — говорится в публикации.



В сообщении уточняется, что еще два удара по российским хранилищам оружия в Николаевской и Херсонской областях были нанесены украинской авиацией.



По данным областной госадминистрации, в Херсоне и в пригородах этой ночью были слышны прилеты ракет. На территории области продолжались пожары, вызванные боевыми действиями. Критическая ситуация наблюдается в Бериславском и Каховском районах.



По информации российской стороны, ВСУ наносили удары по Антоновскому мосту через Днепр с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS, чтобы прекратить транспортное сообщение между правым и левым берегами реки. Российские ПВО сбили все 12 выпущенных снарядов, позже российские военные нанесли ответный удар по позициям украинцев.



Ранее Вашингтон пообещал передать Киеву еще восемь установок HIMARS, которые отлично зарекомендовали себя в войне в Украине. С учетом уже имеющихся систем их общее количество вырастет до 20. Для управления ими обучение уже прошли 200 украинских военнослужащих.



Ранее ВСУ уже уничтожили более 30 военных логистических объектов, в первую очередь склады с боеприпасами. Это вынудило российскую армию передвинуть точки снабжения и уйти в оборону. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал первым делом уничтожать американские установки.



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