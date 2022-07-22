

Жозеп Боррель – Украине нужно больше оружия, мы предоставим его

22.07.2022 21:06





Европейский совет 22 июля принял решение о пятом транше военной помощи Украине на сумму €500 млн. Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета, передает gordonua.com.



"Совет принял сегодня две меры помощи в рамках Европейского фонда мира, направленные на усиление поддержки Евросоюзом возможностей и устойчивости Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защиты гражданского населения от продолжающейся российской военной агрессии. Благодаря пятому траншу в размере €500 млн, мобилизованному сегодня, вклад ЕС в рамках EPF для Украины теперь составит €2,5 млрд", – говорится в сообщении.



В соответствии с текущими приоритетами, заявленными правительством Украины, ЕС направит €490 млн на военную технику и €10 млн на предоставление оборудования и расходных материалов, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо.



"ЕС по-прежнему целенаправленно и непоколебимо поддерживает Украину в ее борьбе за свободу и независимость. Украине нужно больше оружия, мы предоставим его", – сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



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