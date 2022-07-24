|
|
|
Подоляк: Чем дальше будут лететь ракеты HIMARS, тем быстрее закончится война
24.07.2022 17:54
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал к предоставлению Украине более дальнобойных ракет для продвинутых американских систем HIMARS. Об этом он написал в Twitter, передает liga.net.
"Простая логика: чем дальше будут лететь ракеты HIMARS (100+ километров), тем быстрее закончится война", – написал он.
По его мнению, это также приведет к меньшим потерям среди мирного населению, меньшему энергетическому давлению на Европ, меньшему российскому миграционному и продовольственному шантажу.
"HIMARS – отличный "выключатель" российской надменности", – добавил Подоляк.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна