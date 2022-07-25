

Армия РФ нанесла авиаудары по территории Углегорской ТЭС — Генштаб Украины

25.07.2022 13:41





Генштаб Украины публикует оперативную информацию по всем направлениям боевых действий.



По данным ведомства, армия РФ нанесла авиаудары по территории Углегорской ТЭС. Российские войска пытаются захватить станцию уже несколько недель.



Российская авиация также наносила удары по украинским позициям в Соледарском и Покровском районах.



«Штурм в направлении Вершина – Луганское завершился для них провалом и уходом назад. Враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, боевые действия продолжаются. В целом в направлении Бахмута российские войска артиллерийскими ударами пытаются прорвать оборонительные позиции Украины», — говорится в сообщении Генштаба Украины.



По информации Генштаба, армия РФ продолжает артиллерийские обстрелы в районе Славянска и Краматорка, однако украинские бойцы отразили и оттеснили российские части на направлениях Берестово-Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка-Ивано-Дарьевка.



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