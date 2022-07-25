

Оппозиционные депутаты требуют от МИД реагирования на отчуждение курорта Пицунда

25.07.2022 20:56





Часть депутатов парламентской оппозиции обращается к министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили с открытым письмом по вопросу передачи России на 49-лет береговой линии и морской акватории вокруг бывших государственных дач Пицунды.



В письме депутаты критикуют позицию МИД Грузии и отмечают, что считают совершенно неприемлемым молчание и бездействие «ведомства в отношении фактической аннексии Пицунды и по вопросу т.н. соглашения».



«Как известно, в абхазском обществе уже несколько недель идет острая дискуссия по вопросу о передаче России на 49 лет береговой линии и морской акватории, прилегающих к бывшим госдачам в Пицунде. Так называемый договор, на основании которого территория передается России, был подписан в Москве 19 января 2022 года.



На сегодняшний день обсуждение т.н договора ведется в де-факто парламенте Абхазии. Согласно проекту данного т.н. соглашения, в собственность Российской Федерации переходят 186 гектаров земли Пицунды и 115 гектаров морского пространства. Все здания и сооружения становятся собственностью Федеральной службы охраны, а акватория Черного моря с прилегающими землями будет передана России в аренду на 49 лет.



Парламент Грузии еще в 2015 году расценил подписание Российской Федерацией т.н. соглашений с де-факто правительствами оккупированных регионов, как шаг к аннексии. Российская Федерация осуществила в Абхазии фактическую аннексию и в прошлом году, когда село Аибга Гагрского района присоединила к Краснодарскому краю.



В связи с этим 2 августа 2021 года парламент Грузии принял резолюцию «О деоккупации и мирном урегулировании конфликта России и Грузии», где действия России были оценены как аннексия, а присоединение села Аибга Гагрского района к Краснодарскому краю сочтено неприемлемым и незаконным с точки зрения международного права. В той же резолюции был зафиксирован призыв к международным партнерам озвучить единую позицию против процесса аннексии.



Кроме того, в резолюции от 2 августа 2021 года «О деоккупации и мирном урегулировании конфликта России и Грузии» прозвучал призыв к правительству разработать общее национальное видение и инклюзивную политику деоккупации и мирного урегулирования конфликта, как и национальную стратегию борьбы с гибридными угрозами, чего до сих пор не сделано.



Учитывая все вышеизложенное и текущую ситуацию, считаем совершенно неприемлемыми молчание и бездействие вашего ведомства по вопросу фактической аннексии Пицунды и т.н. соглашения.



Непосредственная обязанность Министерства иностранных дел - сделать официальное заявление, которое оценит упомянутое выше т.н. соглашение как однозначную аннексию. Заявление со стороны МИД напрямую связано с заявленным национальным интересом деоккупации государства и в отношении парламентской резолюции, как и призыв и работа с западными странами-партнерами», - говорится в письме.



Авторами открытого письма являются оппозиционные депутаты: Леван Иоселиани; Теона Акубардиа; Анна Бучукури; Тамар Кордзая; Алеко Элисашвили; Хатуна Самнидзе; Вахтанг Мегрелишвили.



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