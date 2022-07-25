

«Центр социальной справедливости» о передаче территории Бичвинта России

25.07.2022 21:55

Civil.ge



Неправительственная организация «Центр социальной справедливости» отреагировала на опасения, связанные с передачей России части территории курорта Бичвинта (Пицунда) в оккупированной Абхазии —комплекса государственных дач и 186 га земли в аренду на несколько десятков лет, и призвала власти Грузии «принять своевременные меры по сдерживанию аннексионистской политики России в Абхазии и укрепления усилий в направлении мирной политики».



Вопрос о передаче курорта Бичвинта России в долгосрочную аренду был решен еще в 1995 году, но до сих пор никаких практических шагов предпринято не было. Недавно Россия активизировала свои усилия по доработке соглашения, и 19 января 2022 года был обнародован новый текст соглашения, который вызвал споры. Вопрос уже несколько месяцев является предметом обсуждения в Абхазии, и позиции граждан и руководителей вокруг него разделились.



Вопрос также обсуждался на заседании Общественного совета при «МИД» оккупированной Абхазии. Бывший лидер оккупированного Гальского региона Тимур Надараия заявил, что основной причиной разногласий является то, что «основная проблема заключается в том, что подобные чувствительные вопросы власть с обществом заранее не обсуждает. Широкий резонанс вызван именно этим, а не антироссийскими настроениями». Директор и журналист «Абаза ТВ» Руслан Хашиг отметил, что никто не против передачи курорта России, хотя для этого необходима правовая оценка. В свою очередь «министр иностранных дел» региона Инал Ардзинба пообещал встретиться с «послом России в Абхазии» Михаилом Шургалиным для дальнейшего обсуждения вопроса.



В заявлении, опубликованном 25 июля, организация подвергла критике центральное правительство Грузии за то, что оно «по сей день не сделало официального заявления, что было бы проявлением активной постановки этого вопроса перед международным сообществом и организациями, демонстрируя дипломатический сигнал недовольства в отношении Россией и в то же время оказывая поддержку абхазскому обществу».



«Подобная риторика уже много лет является повседневной частью грузинского дипломатического языка и практики, и непонятно, что стало причиной ее безапелляционного поворота», — подчеркнули в «Центре социальной справедливости».



По мнению самой организации, на фоне, когда активизация российской политики аннексии сопровождается «явным недовольством» элит и общества оккупированных регионов, а Россия говорит о сокращении финансирования органов местного самоуправления, правительству Грузии следует работать над мирная политика и предложение экономических и социальных альтернатив для регионов.



«К сожалению, власти Грузии и в этом направлении выглядит пассивными и бездействующими», — подчеркнули в организации.



В завершение «Центр социальной справедливости» призвал центральную власть Грузии активно поднимать перед международным сообществом вопрос о передаче государственных дач в Бичвинта России и использовать все политические и дипломатические меры, чтобы остановить этот процесс. В то же время информировать общественность о том, что власть делает в условиях активизации и форсирования аннексионной политики России.



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