|
|
|
Российские войска готовятся к контратаке в Херсоне и Запорожье — ISW
26.07.2022 15:06
Российские войска укрепляют свои позиции в Запорожье и Херсонщине, ожидая контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
В то же время оккупационные власти пытаются усилить административный контроль над уже оккупированными территориями.
По данным института, за сутки армии РФ удалось немного приблизиться к Бахмуту с юга, но они «преимущественно сталкиваются с теми же фундаментальными ограничениями, которые ранее помешали им быстро захватить значительные территории во время наступательных операций в Луганской области».
Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северу от Харькова, к востоку от Северска и к востоку от Бахмута.
Также сообщается, что российские силы продолжали изымать военную технику со склада в Омске и сталкивались с проблемами при ремонте поврежденных боевых машин.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна