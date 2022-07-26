

Российские войска готовятся к контратаке в Херсоне и Запорожье — ISW

26.07.2022 15:06





Российские войска укрепляют свои позиции в Запорожье и Херсонщине, ожидая контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



В то же время оккупационные власти пытаются усилить административный контроль над уже оккупированными территориями.



По данным института, за сутки армии РФ удалось немного приблизиться к Бахмуту с юга, но они «преимущественно сталкиваются с теми же фундаментальными ограничениями, которые ранее помешали им быстро захватить значительные территории во время наступательных операций в Луганской области».



Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северу от Харькова, к востоку от Северска и к востоку от Бахмута.



Также сообщается, что российские силы продолжали изымать военную технику со склада в Омске и сталкивались с проблемами при ремонте поврежденных боевых машин.



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