

Спикер Парламента Грузии призвал не поднимать ажиотаж вокруг ареста жительницы Гали

26.07.2022 16:12





По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, соответствующие структуры Грузии «достаточно профессионально» работают над освобождением граждан, задержанных на оккупированных территориях.



Об этом Папуашвили заявил в ответ на вопрос об аресте гражданки Грузии Кристине Такаландзе. В оккупированной Абхазии ее обвинили в шпионаже в пользу грузинской стороны.



«Прежде всего, что мы все можем сделать, так это поддержать правительство Грузии, чтобы продемонстрировать единство в этом деле», — заявил политик.



По его словам, случаи незаконных задержаний не новы и являются удручающим результатом оккупации территорий Грузии.



«Мы можем ответить на этот вызов двумя способами. Один из них – усиление международного давления, которое мы оказываем с помощью наших друзей, и оно используется при каждом таком случае. Во-вторых, это работа по тому, что бы как можно скорее освободить людей из незаконных мест содержания под стражей, и эта работа приносит свои плоды. Что же касается методов, то это определяют соответствующие службы, и граждане Грузии, которые относятся к этому вопросу патриотично, должны доверять этим службам. Мы должны верить, что они доведут это дело до конца, чтобы незаконные заключенные были освобождены. Чем больше ажиотажа вокруг этого дела, тем меньше результатов, кроме попыток вызвать дополнительный ажиотаж среди населения Грузии. Грузия это государство. Государство имеет соответствующие структуры и она работают достаточно профессионально и достигают результатов», — сказал Папуашвили.



Ранее де-факто служба государственной безопасности оккупированной Абхазии сообщила о возбуждении дела в отношении Кристине Такаландзе. 24-летняя Такаландзе проживала в селе Набакеви района Гали.



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