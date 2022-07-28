

Ситуация на поле боя значительно меняется в пользу Украины – генерал Бен Ходжес

28.07.2022 16:13





Ситуация на поле боя с российскими войсками, начавшими широкомасштабное вторжение в Украину, уже значительно меняется в пользу Украины. Об этом экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью РБК-Украина.



«Я полагаю, что если Запад/США продолжат доставлять все обещанное, более быстрыми темпами, тогда украинские силы смогут отодвинуть российские войска до линии 23 февраля до конца этого года. Ситуация уже значительно меняется в пользу Украины. Я ожидаю, что активные боевые действия продолжатся и зимой. Украина, вероятно, захочет продолжать давление на российские силы, которые, я считаю, истощены... И российская система логистики особенно истощена», - сказал он.



По словам Ходжеса, "холодная фаза" войны выгодна только россии.



«Я предполагаю, под "холодной фазой" вы подразумеваете пат с менее активными боевыми действиями? Я не думаю, что Украина позволит или должна позволить этому случиться... Это выгодно только россии», – добавил экс-командующий войсками США.



Он отметил, что ВСУ могут отбить юг страны и ограничить театр военных действий россиян на востоке Украины.



«Я уверен, что они могут сделать это при, условии, что мы, Запад, продолжим доставлять все, что мы пообещали. Ключ к этому – больше дальнобойного оружия, а также помощь с улучшением логистических сетей внутри Украины... Возможно, привлечь коммерческую логистическую компанию из США или Великобритании» – сказал он.



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