

Ян Келли: До Бучи была Абхазия

27.09.2022 10:56





Грузины стоят рядом с украинцами, потому что до Бучи была Абхазия, - об этом в Твиттере пишет бывший посол США в Грузии Ян Келли.



«Грузины стоят рядом с украинцами, потому что они знают жестокость вторжения России. До Бучи была Абхазия», — пишет Ян Келли.



Напомним, сегодня исполнилось 29 лет со дня падения Сухуми. Военное противостояние в Абхазии началось 14 августа 1992 года и продолжалось 13 месяцев и 13 дней.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



