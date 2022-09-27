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Ян Келли: До Бучи была Абхазия


27.09.2022   10:56


Грузины стоят рядом с украинцами, потому что до Бучи была Абхазия, - об этом в Твиттере пишет бывший посол США в Грузии Ян Келли.

«Грузины стоят рядом с украинцами, потому что они знают жестокость вторжения России. До Бучи была Абхазия», — пишет Ян Келли.

Напомним, сегодня исполнилось 29 лет со дня падения Сухуми. Военное противостояние в Абхазии началось 14 августа 1992 года и продолжалось 13 месяцев и 13 дней.

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