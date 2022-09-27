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В результате российской агрессии в Украине погибли 5996 мирных жителей - ООН
27.09.2022 17:57
По данным ООН, в результате российской агрессии в Украине погибли 5996 мирных жителей, в том числе 382 ребенка. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.
По словам Богнер, члены миссии работают в 6 локациях Украины и ежедневно контактируют с местным населением.
«По состоянию на сегодняшний день мы задокументировали, что 5996 человек погибли, а 8848 получили ранения. Среди погибших 382 ребенка. Эти цифры отражают подтвержденные отдельные инциденты, а фактические цифры значительно выше», — заявила Богнер.
Богнер также обратила внимание на то, что нападения на гражданские объекты не только поставили под угрозу жизнь гражданских лиц, но и заставили их жить в унизительных условиях, поправ права на здоровье, образование, жилье, еду и воду.
По ее словам, в результате российских обстрелов были повреждены или уничтожены 252 медицинских и 415 учебных заведений.
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