

В результате российской агрессии в Украине погибли 5996 мирных жителей - ООН

27.09.2022 17:57





По данным ООН, в результате российской агрессии в Украине погибли 5996 мирных жителей, в том числе 382 ребенка. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.



По словам Богнер, члены миссии работают в 6 локациях Украины и ежедневно контактируют с местным населением.



«По состоянию на сегодняшний день мы задокументировали, что 5996 человек погибли, а 8848 получили ранения. Среди погибших 382 ребенка. Эти цифры отражают подтвержденные отдельные инциденты, а фактические цифры значительно выше», — заявила Богнер.



Богнер также обратила внимание на то, что нападения на гражданские объекты не только поставили под угрозу жизнь гражданских лиц, но и заставили их жить в унизительных условиях, поправ права на здоровье, образование, жилье, еду и воду.



По ее словам, в результате российских обстрелов были повреждены или уничтожены 252 медицинских и 415 учебных заведений.



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