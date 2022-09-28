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Незаконно задержанный оккупантами Нукри Калашников освобожден - СГБ


28.09.2022   13:08


Незаконно задержанный российскими оккупационными силами в июне этого года Нукри Калашников свободен и находится на подконтрольной центральным властям территории. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности.

По сообщению СГБ, для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии активно использовались как механизм «горячей линии», так и другие инструменты, находящиеся в распоряжении центральной власти.

«Вопрос освобождения Нукри Калашникова из незаконного заключения регулярно обсуждался в формате Механизма по превенции инцидентов и реагирования на них, а информация регулярно предоставлялась сопредседателям Женевских международных дискуссий и международных партнерам», — заявили в СГБ.

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