

Незаконно задержанный оккупантами Нукри Калашников освобожден - СГБ

28.09.2022 13:08





Незаконно задержанный российскими оккупационными силами в июне этого года Нукри Калашников свободен и находится на подконтрольной центральным властям территории. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности.



По сообщению СГБ, для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии активно использовались как механизм «горячей линии», так и другие инструменты, находящиеся в распоряжении центральной власти.



«Вопрос освобождения Нукри Калашникова из незаконного заключения регулярно обсуждался в формате Механизма по превенции инцидентов и реагирования на них, а информация регулярно предоставлялась сопредседателям Женевских международных дискуссий и международных партнерам», — заявили в СГБ.





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