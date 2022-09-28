

МИД Грузии: «Визит» Лукашенко в Абхазию грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права

28.09.2022 19:35





МИД Грузии выразил глубокую озабоченность в связи с приездом Александра Лукашенко в оккупированный Россией регион Грузии — Абхазию и встречей с представителями российского оккупационного режима в Сухуми, — об этом говорится в заявлении МИД Грузии.



МИД Грузии осуждает «визит» Александра Лукашенко в оккупированный регион Абхазии, совершенным с нарушением государственной границы Грузии, что грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права.



«Призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах и не совершать действий, противоречащих основополагающим принципам международного права», — говорится в заявлении МИД Грузии.



Как известно, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прибыл в оккупированную Абхазию, где встретился с де-факто президентом Асланом Бжания.



Сегодня же МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений в связи с визитом Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию, в знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.





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